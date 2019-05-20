Трамп призвал Иран не угрожать США Вчера, 02:14 271 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Carlos Barria Дональд Трамп REUTERS/Carlos Barria

Глава Белого дома Дональд Трамп призвал Иран не совершать непродуманных действий в отношении США.

«Если Иран хочет битвы, то его ждет официальный конец государства. Никогда не угрожайте США!» — заявил Трамп.

Ранее Госдепартамент США сообщил об эвакуации большинства дипломатов из посольства в Ираке.

Также для защиты своих интересов и интересов союзников в регионе США отправили ударную группу во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln, тактическую группу бомбардировщиков, десантно-вертолетный корабль Arlington и зенитно-ракетный комплекс Patriot.