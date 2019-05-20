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Трамп призвал Иран не угрожать США

Вчера, 02:14
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Трамп призвал Иран не угрожать США - фото

REUTERS/Carlos Barria

Дональд Трамп

Глава Белого дома Дональд Трамп призвал Иран не совершать непродуманных действий в отношении США.

«Если Иран хочет битвы, то его ждет официальный конец государства. Никогда не угрожайте США!» — заявил Трамп.

Ранее Госдепартамент США сообщил об эвакуации большинства дипломатов из посольства в Ираке.

Также для защиты своих интересов и интересов союзников в регионе США отправили ударную группу во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln, тактическую группу бомбардировщиков, десантно-вертолетный корабль Arlington и зенитно-ракетный комплекс Patriot.

Командующий Корпуса стражей Исламской революции пригрозил США «ударом в голову» в ответ на любые силовые действия против Ирана.

По данным источников в американской разведке, Иран планирует атаковать войска США в Ираке и в других странах Ближнего Востока.

Теги:   Дональд Трамп США Иран

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