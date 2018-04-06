Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами

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В то же время, президент США готов обсуждать торговые ограничения между двумя странами

В то же время, президент США готов обсуждать торговые ограничения между двумя странами

Президент США Дональд Трамп заявил, что обратился к торговому представителю страны с просьбой изучить возможность повышения пошлин на китайские товары.

Пошлины могут быть повышены на товары на сумму 100 миллиардов долларов, передает Bloomberg.

Президент США также отметил, что открыт к переговорам с Китаем.

"В свете несправедливого возмездия Китая я поручил торговому представителю рассмотреть вопрос о введении дополнительных тарифов на китайские товары в размере $100 млрд. А также определить продукты, на которые будут введены данные пошлины", - заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что Китай планирует ввести 25% пошлины на 106 товаров, которые производятся в США.

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