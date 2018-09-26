26 сентября 2018, среда

Трамп получил "необычное письмо" от Ким Чен Ына

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Дональд Трамп показал письмо от Ким Чен Ына
Фото: Mark Knoller via Twitter

Дональд Трамп показал письмо от Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп заявил, что получил "необычное письмо" от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Корреспондент телеканала CBS News сообщил, что Трамп продемонстрировал письмо журналистам, заявив, что получил его "только вчера".

По словам Трампа, Ким Чен Ын подтверждает приверженность денуклеаризации Корейского полуострова и хочет, чтобы Северная Корея получила экономическую мощь.

В свою очередь в Госдепартаменте США подтвердили, что государственный секретарь Майк Помпео работает над организацией второго саммита между Трампом и Ким Чен Ыном. В частности, в ближайшее время планируется его четвертый визит в КНДР.

Помпео принял приглашение министра иностранных дел Северной Кореи Ли Ен Хо во время переговоров в кулуарах Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

Первая в истории встреча лидеров США и КНДР состоялась 12 июня в Сингапуре. По словам Ким Чен Ына, эта встреча похожа на сюжет научно-фантастический фильма. Президент Трамп назвал лидера КНДР достойным переговорщиком и талантливым человеком, который любит свою страну.

По итогам встречи лидеры подписали совместное соглашение. Основная часть соглашения состоит из четырех пунктов, первый из них говорит о приверженности двух стран к установлению новых взаимоотношений.

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