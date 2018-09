Трамп получил "необычное письмо" от Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп заявил, что получил "необычное письмо" от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Корреспондент телеканала CBS News сообщил, что Трамп продемонстрировал письмо журналистам, заявив, что получил его "только вчера".

По словам Трампа, Ким Чен Ын подтверждает приверженность денуклеаризации Корейского полуострова и хочет, чтобы Северная Корея получила экономическую мощь.

On North Korea, Pres Trump pulls out a letter he says he received "just yesterday" from Kim Jong-un. Calls it "an extraordinary letter." Says Kim wants to see things happen so North Korea can be an economic power. Pres says @SecPompeo working on arranging a 2nd Trump/Kim summit. pic.twitter.com/sp8TLZ2Pfu