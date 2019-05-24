Трамп отреагировал на отставку Мэй Вчера, 21:15 944 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Carlos Barria Дональд Трамп REUTERS/Carlos Barria

Президент США Дональд Трамп заявил, что огорчен решением премьер-министра Великобритании Терезы Мэй подать в отставку.

Об этом сообщает The Express.

«Мне жаль Терезу. Мне она очень нравилась», — заявил Трамп, добавив, что считает ее «очень хорошей женщиной».

При этом глава Белого дома подчеркнул, что Тереза Мэй работала очень много, а ее решение направлено на «благо ее страны».

Трамп добавил, что встретится с Терезой Мэй во время государственного визита в Великобританию 3−5 июня, в преддверии церемонии, посвященной 75-й годовщины высадки союзных войск в Нормандии во время Второй мировой войны.

Напомним, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о своем решении покинуть занимаемую должность.

Она уйдет с поста 7 июня.