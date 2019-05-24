Дмитрий Бондар
Sweet home. Каково это — жить в частном доме в США
Андерс Аслунд
С чего начать Зеленскому?
Богдан Данилишин
Пять условий инновационного развития Украины
Дмитрий Яблоновский
Разумная альтернатива референдуму
Спецтема: Выборы в Раду Зеленский — новый президент

Трамп отреагировал на отставку Мэй

Вчера, 21:15
944
Цей матеріал також доступний українською
Трамп отреагировал на отставку Мэй - фото

REUTERS/Carlos Barria

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что огорчен решением премьер-министра Великобритании Терезы Мэй подать в отставку.

Об этом сообщает The Express.

«Мне жаль Терезу. Мне она очень нравилась», — заявил Трамп, добавив, что считает ее «очень хорошей женщиной».

При этом глава Белого дома подчеркнул, что Тереза Мэй работала очень много, а ее решение направлено на «благо ее страны».

Трамп добавил, что встретится с Терезой Мэй во время государственного визита в Великобританию 3−5 июня, в преддверии церемонии, посвященной 75-й годовщины высадки союзных войск в Нормандии во время Второй мировой войны.

Напомним, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о своем решении покинуть занимаемую должность.

Она уйдет с поста 7 июня.

Теги:   Дональд Трамп США Великобритания Тереза Мэй

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Футбол

Вчера, 16:53

img
СМИ назвали еще одного иностранного кандидата на пост наставника Динамо
Политика

Вчера, 18:43

img
На сайте президента Украины появилась петиция за отставку Богдана
Политика

Вчера, 17:09

img
Луценко рассказал о своих отношениях с Зеленским

ТОП 3

Геополитика

23 мая, 07:56

img
Порошенко дал совет Зеленскому из-за идеи о референдуме о примирении с РФ
15974
Геополитика

23 мая, 21:05

img
Инаугурация Зеленского: Волкер рассказал в Белом доме о своих впечатлениях
6551
Напіввечір

23 мая, 10:58

img
Привет из Британии. Журналист Оливер Буллоу рассказывает НВ о Зеленском, деньгах РФ в геополитике и Brexit
3684