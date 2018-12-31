США вышли из ЮНЕСКО
В понедельник, 31 декабря, вступило в силу решение США выйти из состава специализированного учреждения Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).
Об этом сообщает Укринформ.
Решение было принято 12 октября 2017 года.
В дальнейшем США намерены получить статус наблюдателя.
В сообщении Госдепартамента объяснили такое решение необходимостью фундаментальной реформы в организации и продолжением "антиизраильской предвзятости" (в 2011 году ЮНЕСКО предоставила Палестинской автономии статус полноправного члена, что вызвало возмущение США и Израиля) и увеличением задолженности в ЮНЕСКО.
Напомним, 12 октября 2017 года США объявили о намерении выйти из ЮНЕСКО.
Израиль объявил о выходе из ЮНЕСКО вслед за США.