США ввели новые санкции против КНДР

Санкции введены в связи с убийством Ким Чон Нама

Государственный департамент США объявил о введении дополнительных санкций против КНДР в связи с обвинениями в убийстве брата главы Северной Кореи Ким Чон Нама.

"США решительно осуждают использование химического оружия для убийства", - заявили в Госдепе.

Госдепартамент утверждает, что для убийства власти КНДР применили отравляющее вещество VX, относящееся к разряду химического оружия, передает Интерфакс-Украина.

Напомним, сводный брат главы КНДР, по сообщениям СМИ, был убит 13 февраля. Предположительно, он был отравлен в аэропорту Куала-Лумпура двумя женщинами, по одной из версий - шпионками из Северной Кореи, и скончался по дороге в больницу.