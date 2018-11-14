Госдеп США заявил, что расширил список санкций против Кубы

США расширили список санкций против Кубы, добавив к нему 26 учреждений, которые контролируют кубинские силовики.

Об этом официально заявил Государственный департамент США.

"В рамках усилий администрации Трампа, направленных на предотвращение поступления американских средств военным, разведывательным и сфере безопасности службам Кубы, Государственный департамент добавил 26 учреждений в Список ограничений в отношении Кубы, в том числе, 16 гостиниц, принадлежащих кубинскому военному ведомству", - сказано в сообщении.

Госдеп наложил повторный запрет на пять учреждений, которые уже были в "черном списке".