США расширили список санкций против Кубы, добавив к нему 26 учреждений, которые контролируют кубинские силовики.
Об этом официально заявил Государственный департамент США.
"В рамках усилий администрации Трампа, направленных на предотвращение поступления американских средств военным, разведывательным и сфере безопасности службам Кубы, Государственный департамент добавил 26 учреждений в Список ограничений в отношении Кубы, в том числе, 16 гостиниц, принадлежащих кубинскому военному ведомству", - сказано в сообщении.
Госдеп наложил повторный запрет на пять учреждений, которые уже были в "черном списке".
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