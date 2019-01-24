Фоззи
Зеленая книга – шофер мистера Дейзи
Иван Яковина
24 января: Венесуэла и Россия
Леонид Бершидский
Путин теряет Венесуэлу
Вахтанг Кебуладзе
И стены, и мосты

США расширили санкции против Ирана

Вчера, 18:22
131
Цей матеріал також доступний українською

Министерство финансов США ввело санкции против поддерживаемых Ираном вооруженных группировок и авиакомпании за их участие в перевозке оружия в Сирию.

Согласно решению Минфина, в черный список внесли две поддерживаемые Ираном иностранные бригады Зайнабиюн и Фатимиюн, которые состоят из граждан Пакистана и Афганистана соответственно. Иностранные бригады финансируются, обучаются и оснащаются Корпусом стражей иранской революции, заявили в Минфине.

Санкции также ввели против иранской авиакомпании Qeshm Fars Air (включая два Boeing B747) и армянского генерального агента по продажам Flight Travel LLC, которые связаны с иранской подсанкционной компанией Mahan Air.

"Действия Минфина против боевиков, поддерживаемых Ираном, и других иностранных доверенных лиц являются частью нашей кампании давления, направленной на ликвидацию преступных структур, которые используются режимом для экспорта терроризма и беспорядков по всему миру", - сказал министр финансов США Стивен Мнучин.

Теги:   Иран США

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

События

Вчера, 14:25

article_img
В Киевской области в результате отравления девять детей попали в больницу, трое - в реанимации
Геополитика

Вчера, 19:07

article_img
ЕС в феврале обсудит "азовские санкции" против России - СМИ
Геополитика

Вчера, 11:31

article_img
Порошенко: Ключ к миру в Украине находится в Москве

ТОП-3 мнений

Андрей Клименко - фото
Андрей Клименко
Об очередной катастрофе в Черном море
11594
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Эффект атомной бомбы. Трампа можно отправлять в отставку
10012
Дмитрий Орешкин - фото
Дмитрий Орешкин
В игру вступил Кадыров. Какой выбор ждет Путина
7716
Мустафа Найем - фото
Мустафа Найем
Что показал скандал с Зеленским
30035
Валерий Пекар - фото
Валерий Пекар
Семь вопросов кандидатам
12838
Андрей Клименко - фото
Андрей Клименко
Об очередной катастрофе в Черном море
11594
Екатерина Горчинская - фото
Екатерина Горчинская
Клоун и кандидат в президенты
75216
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Дно путинской России
34051
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Как победит Зеленский
31897