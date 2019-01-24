США расширили санкции против Ирана
Министерство финансов США ввело санкции против
поддерживаемых Ираном вооруженных группировок и авиакомпании за их участие в перевозке
оружия в Сирию.
Согласно решению Минфина, в черный список
внесли две поддерживаемые Ираном иностранные бригады Зайнабиюн и Фатимиюн,
которые состоят из граждан Пакистана и Афганистана соответственно. Иностранные
бригады финансируются, обучаются и оснащаются Корпусом стражей иранской
революции, заявили в Минфине.
Санкции также ввели против иранской
авиакомпании Qeshm Fars Air (включая два Boeing B747) и армянского генерального
агента по продажам Flight Travel LLC, которые связаны с иранской подсанкционной компанией
Mahan Air.
"Действия Минфина против боевиков,
поддерживаемых Ираном, и других иностранных доверенных лиц являются частью
нашей кампании давления, направленной на ликвидацию преступных структур,
которые используются режимом для экспорта терроризма и беспорядков по всему
миру", - сказал министр финансов США Стивен Мнучин.