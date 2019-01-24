США расширили санкции против Ирана Вчера, 18:22 131 Цей матеріал також доступний українською

Министерство финансов США ввело санкции против поддерживаемых Ираном вооруженных группировок и авиакомпании за их участие в перевозке оружия в Сирию.

Согласно решению Минфина, в черный список внесли две поддерживаемые Ираном иностранные бригады Зайнабиюн и Фатимиюн, которые состоят из граждан Пакистана и Афганистана соответственно. Иностранные бригады финансируются, обучаются и оснащаются Корпусом стражей иранской революции, заявили в Минфине.

Санкции также ввели против иранской авиакомпании Qeshm Fars Air (включая два Boeing B747) и армянского генерального агента по продажам Flight Travel LLC, которые связаны с иранской подсанкционной компанией Mahan Air.

"Действия Минфина против боевиков, поддерживаемых Ираном, и других иностранных доверенных лиц являются частью нашей кампании давления, направленной на ликвидацию преступных структур, которые используются режимом для экспорта терроризма и беспорядков по всему миру", - сказал министр финансов США Стивен Мнучин.