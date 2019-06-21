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Трамп продлил на год санкции против КНДР

Вчера, 22:56
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Трамп продлил на год санкции против КНДР - фото

REUTERS/Jonathan Ernst

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп решил продлить на год режим чрезвычайного положения, предусматривающий санкции против КНДР.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Глава государства уведомил конгресс о решении продлить этот режим, срок действия которого в противном случае истек бы 26 июня 2019 года.

Напомним, что США ввели режим ЧП по КНДР в 2008 году. В последующие годы срок его действия продлевали.

Кроме того, США со временем в рамках этого режима добавили дополнительные ограничительные меры против Пхеньяна.

Теги:   Санкции США КНДР США

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