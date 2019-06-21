Трамп продлил на год санкции против КНДР
Вчера, 22:56
Президент США Дональд Трамп решил продлить на год режим чрезвычайного положения, предусматривающий санкции против КНДР.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Глава государства уведомил конгресс о решении продлить этот режим, срок действия которого в противном случае истек бы 26 июня 2019 года.
Напомним, что США ввели режим ЧП по КНДР в 2008 году. В последующие годы срок его действия продлевали.
Кроме того, США со временем в рамках этого режима добавили дополнительные ограничительные меры против Пхеньяна.