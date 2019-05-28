США обвинили Россию и Сирию в безрассудной эскалации в Идлибе Вчера, 23:00 Цей матеріал також доступний українською Maxar Technologies/Handout via REUTERS Спутниковый снимок города Хбит, провинция Идлиб Maxar Technologies/Handout via REUTERS

В Государственном департаменте США считают «безрассудной эскалацией» удары авиации России и Сирии по жилым районам провинции Идлиб — последнего оплота сирийской оппозиции.

Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента Морган Ортагус, передает Reuters.

«Неизбирательные атаки на гражданское население и общественную инфраструктуру, такие как школы, рынки и больницы, являются безрассудной эскалацией конфликта и недопустимы», — сказала она.

«Насилие должно прекратиться», — добавила Ортагус.

Напомним, что 28 мая в результате авиаударов сил сирийского режима Башара Асада в провинциях Идлиб и Алеппо погиб 21 человек.

Наступление на Идлиб возобновилось 30 апреля. За это время были убиты больше 200 мирных жителей, в том числе 47 детей.

Идлиб — последний крупнейший оплот сирийских повстанцев, выступающих против правления президента Сирии Башара Асада. В Идлибе и в соседних провинциях Хама, Латакия и Алеппо на подконтрольных сирийской оппозиции территориях в настоящее время проживает 3 млн человек.

В 2018 году правительство Сирии было готово начать масштабное наступление на подконтрольные повстанцам территории, что спровоцировало б гуманитарную катастрофу в регионе. Наступление было приостановлено после того, как Россия, сильнейший союзник Дамаска, заключила сделку с Турцией о создании «демилитаризованной зоны».