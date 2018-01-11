США анонсировали новые санкции против Ирана

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Стивен Мнучин

Стивен Мнучин

В ближайшее время президент США Дональд Трамп введет новые санкции против Ирана, заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

"Я ожидаю новых санкций в отношении Ирана. Мы продолжаем изучать их. Я полагаю, что вскоре будет больше новых санкций", - сказал он в четверг, 11 января, передает Reuters.

В пятницу истекает срок принятия решения по санкциям в отношении Ирана в рамках ядерной сделки 2015 года.

Напомним, что 4 января 2018 года Министерство финансов США ввело санкции против пяти иранских компаний в связи с разработкой и производством баллистических ракет.

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