Как напомнили в The Telegraph, идея западных союзников заключается в создании над западной Украиной противовоздушного щита для сбивания российских ракет и дронов (Фото: Lithuanian MOD / X)

Создание союзниками над западными регионами Украины де-факто бесполетной зоны дало бы диктатору РФ Владимиру Путину понять, что «если Россия ставит Запад перед дилеммой, Европа может — и будет — поступать так же в отношении нее».

Соответствующее мнение 30 сентября высказал в колонке главный аналитик по международным вопросам британского издания The Telegraph Роланд Олифант.

«Один из вариантов, предложенных группой высокопоставленных западных политиков и военных, заключается в создании над западной Украиной противовоздушного щита для сбивания российских ракет и дронов с возможностью в конечном итоге расширить этот щит — фактически бесполетную зону — над самим Киевом», — считает он.

Как утверждает журналист, хороший пример такого взаимодействия показали истребители британских ВВС. Они поднимались в воздух и перехватывали беспилотники и ракеты, которыми Иран атаковали Израиль, пишет Олифант.

«Поскольку воздушная кампания России ведется с помощью беспилотников и ракет дальнего действия, запускаемых из глубины российского воздушного пространства, такая операция не будет сопряжена с риском гибели российских военнослужащих», — пишет он.

Как считает Олифант, именно вышеуказанную идею (как и многие другие идеи в сфере обороны) планируют обсуждать европейские лидеры на этой неделе в Копенгагене.

«Но важно то, что какую бы позицию они не заняли, она пошлет четкий сигнал Москве», — подытожили он.

6 марта британская газета The Guardian писала, что европейские военно-воздушные силы в составе 120 истребителей могут быть развернуты в рамках проекта Небесный щит (Sky Shield) для защиты украинского неба — в частности Киева и западной Украины — от российских атак, не провоцируя более масштабного конфликта с Кремлем.

Данный проект Небесный щит, который, как утверждают его сторонники, будет представлять собой зону воздушной защиты под руководством Европы, управляемую отдельно от НАТО.

15 сентября французская газета Le Monde опубликовала материал за авторством группы военных экспертов и представителей гражданского общества. Они предупредили общественность о необходимости срочного реализации европейского проекта Skyshield — по их мнению, защита воздушного пространства Украины является гарантией защиты всей Европы.

«Данная интегрированная зона воздушной защиты позволила бы европейской коалиции нейтрализовать российские ракеты и беспилотники над западной территорией Украины, одновременно защищая критически важные объекты инфраструктуры, атомные электростанции, гражданское население Украины и территорию Европы. Для выполнения этой миссии достаточно 120 самолетов союзников», — говорилось в статье.

Небесный щит (European Sky Shield Initiative, ESSI) — это проект наземной интегрированной европейской системы противовоздушной обороны, включающей противобаллистические возможности.

Программа Sky Shield была разработана бывшими планировщиками ВВС Великобритании в сотрудничестве с Вооруженными силами Украины и представлена на рассмотрение министерствам обороны европейских стран, писала газета.

Программа проекта могла бы охватить три действующие атомные электростанции Украины, а также Киев, Одессу и Львов, однако не линию фронта или восток страны, подытожили в The Guardian.