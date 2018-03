Совбез ООН ввел новые санкции против КНДР

В пятницу, 30 марта, Совет безопасности ООН по просьбе США ввел новые санкции против Северной Кореи, сообщает газета South China Morning Post.

В черный список внесены 21 компания, 27 судов и одно частное лицо в связи с обвинениями в контрабанде северокорейских товаров, в основном нефти и угля.

Отмечается, что из попавших под санкции фирм лишь 12 находятся в КНДР, остальные - в Гонконге, Сингапуре, Самоа, на Маршалловых Островах и Панаме.

Согласно сообщению, 12 кораблям, которые не принадлежат Северной Корее, запрещено заходить в порты и они должны быть сняты с регистрации, кроме того активы оставшихся 15 северокорейских судов будут заморожены, а 13 из них также запрещено заходить в порты.

Также под санкции попал тайваньский бизнесмен Цан Юн Юань, который занимался организацией контрабанды северокорейского угля, причем переговоры с представителем КНДР проходили на территории России.

Отмечается, что нынешние санкции - крупнейшие с декабря 2017 года, когда по решению совбеза ООН поставки нефтепродуктов из Северной Кореи были сокращены почти на 90%. Также был введен запрет на поставки в КНДР различного рода минералов, химических и электротоваров и некоторых продуктов питания.

Посол США в ООН Никки Хейли заявила, что эти санкции, которые являются самыми крупными, согласованными комитетом совета, направлены на прекращение незаконной контрабанды Северной Кореи.

"Утверждение этого исторического пакета санкций является явным признаком того, что международное сообщество объединилось в усилиях по поддержанию максимального давления на северокорейский режим", - сказала она.

Ambassador Nikki Haley: “The approval of this historic #sanctions package is a clear sign that the international community is united in our efforts to keep up maximum pressure on the #NorthKorean regime." pic.twitter.com/g8YrZlQTHe