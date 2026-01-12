«Плевать на международное право». Пропагандист Соловьев угрожает «СВО» в Армении, Ереван вызвал посла РФ
Соловьев в эфире угрожал Армении: МИД Армении ответил нотой протеста (Фото: Скриншот / Соловьев.Live)
Министерство иностранных дел Армении передало послу России ноту протеста из-за заявлений российского пропагандиста Владимира Соловьева, сообщает Armenpress.
Недавно Соловьев в эфире своего шоу заявил, что Россия должна сосредоточиться на проблемах в ближнем зарубежье, а не на ситуациях в Сирии или Венесуэле.
«Для нас гораздо болезненнее то, что происходит в Армении, чем то, что происходит в Венесуэле. Потеря Армении — это гигантская проблема […] Плевать на международное право, на международный порядок. Если нам для нашей национальной безопасности необходимо было начать СВО в Украине, то почему, исходя из тех же соображений, мы не можем начать СВО и в других точках нашей зоны влияния», — сказал Соловьев.
Министерство иностранных дел Армении вызвало посла России Сергея Копыркина после таких заявлений, ему вручили ноту протеста.
«Было подчеркнуто, что это неприемлемое посягательство на суверенитет Республики Армения, враждебное проявление и грубое нарушение фундаментальных принципов дружественных отношений между Арменией и Россией», — отметила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.
В 2024 году в Армении запретили трансляцию авторских передач Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым и Вечер с Владимиром Соловьевым.