«Плевать на международное право». Пропагандист Соловьев угрожает «СВО» в Армении, Ереван вызвал посла РФ

12 января, 19:29
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Соловьев в эфире угрожал Армении: МИД Армении ответил нотой протеста (Фото: Скриншот / Соловьев.Live)

Соловьев в эфире угрожал Армении: МИД Армении ответил нотой протеста (Фото: Скриншот / Соловьев.Live)

Министерство иностранных дел Армении передало послу России ноту протеста из-за заявлений российского пропагандиста Владимира Соловьева, сообщает Armenpress.

Недавно Соловьев в эфире своего шоу заявил, что Россия должна сосредоточиться на проблемах в ближнем зарубежье, а не на ситуациях в Сирии или Венесуэле.

«Для нас гораздо болезненнее то, что происходит в Армении, чем то, что происходит в Венесуэле. Потеря Армении — это гигантская проблема […] Плевать на международное право, на международный порядок. Если нам для нашей национальной безопасности необходимо было начать СВО в Украине, то почему, исходя из тех же соображений, мы не можем начать СВО и в других точках нашей зоны влияния», — сказал Соловьев.

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Министерство иностранных дел Армении вызвало посла России Сергея Копыркина после таких заявлений, ему вручили ноту протеста.

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«Было подчеркнуто, что это неприемлемое посягательство на суверенитет Республики Армения, враждебное проявление и грубое нарушение фундаментальных принципов дружественных отношений между Арменией и Россией», — отметила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

В 2024 году в Армении запретили трансляцию авторских передач Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым и Вечер с Владимиром Соловьевым.

Редактор: Роксолана Остапчук

Теги:   Владимир Соловьев Армения Россия Российская агрессия

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