Сюрприз от Трампа. Решение об уходе из Сирии стало политической катастрофой для США Сегодня, 11:29 1057 Цей матеріал також доступний українською Дональд Трамп принял решение о выводе войск США из Сирии единолично

Автор Иван Яковина

Решение Дональда Трампа о выводе американского воинского контингента из Сирии заставило подать в отставку главу Пентагона, а также стало приятной неожиданностью для Исламского государства, Хизбаллы, Турции и России, пишет журнал Новое Время.

"Окей. Пора паниковать". Такой была реакция американского политолога-республиканца Дэвида Фрама на новость о скором увольнении министра обороны США Джеймса Мэттиса.

Конгрессмен-демократ Джон Гараменди был еще лаконичнее. В своем Twitter он сопроводил новость об увольнении Мэттиса коротким "Oh s—t" - английский аналог сакраментального "п...ц".

Союзники по НАТО были в своих оценках чуть более дипломатичными, но горечи не скрывали. Министр обороны Велико­британии Тобиас Эллвуд отреа­гировал просто: “Джим, друг мой, без тебя мир станет намного опаснее”.

Сильная фрустрация представителей обоих политических лагерей в Вашингтоне и союзников США за границей объясняется просто: все боятся неизбежного и быстрого наступления хаоса.

Мэттис оказался последним из четверки так называемых взрослых людей в Белом доме. Помимо него, в это число входили госсекретарь Рекс Тиллерсон, глава администрации Джон Келли и советник по национальной безопасности Герберт Макмастер. Все - уже бывшие.

Без иллюзий

Глава Пентагона в этом смысле был министром обороны страны от все более экзотических идей ее собственного президента - Трампа.

По данным газет The Telegraph и The Wall Street Journal, Мэттис вместе с Тиллерсоном убедил президента США повременить с ядерной бомбардировкой Северной Кореи. Он же зарубил идею Трампа физически ликвидировать сирийского президента Башара Асада, а также приложил серьезные усилия, чтобы не допустить американского вторжения в Венесуэлу, о котором мечтал гла­ва государства.

Министр обороны США Джеймс Мэттис (на фото в центре) подал в отставку / Фото ЕРА

Министр обороны, оказавшийся самым живучим "взрослым" в команде Трампа, написал письмо с подробным пояснением мотивов своего ухода. Он отметил, что для него важна полная ясность в отношениях с соперниками и недружественными державами, например с Китаем и РФ. Соответственно, "к союзникам надо относиться с уважением", а на оппонентов смотреть "безо всяких иллюзий".

Далее Мэттис дает понять, что в этих вопросах взгляды президента для него абсолютно неприемлемы. И делает вывод: верховный главнокомандующий "имеет полное право работать с тем министром обороны, чья позиция в большей степени соответствует его собственной".

Мэттис написал заявление об уходе лишь тогда, когда главнокомандующий категорически отказался отменить свой приказ о выводе из Сирии американского контингента - двух с лишним тысяч военнослужащих.

Решение Трамп принял единолично - без консультаций с ЦРУ, Пентагоном, Госдепартаментом и Конгрессом

Это решение Трамп принял единолично - без консультаций с ЦРУ, Пентагоном, Госдепартаментом и Конгрессом. Более того, все они выступают против срочного ухода из Сирии. И на то есть серьезные причины, а именно - отношение к союзникам и противникам, о которых писал Мэттис.

Главные союзники США в сирийской войне - местные курды. Они вынесли основную тяжесть боев против Исламского государства. Они были единственной силой, на которую американцы могли полностью положиться.

Покинув Сирию, США бросают этих людей на верную гибель: против многочисленных врагов сами они не выстоят.

Турция уже перебрасывает войска и тяжелую технику к сирийской границе, готовясь оккупировать населенные курдами районы севера Сирии. Анкара считает местных жителей террористами или их пособниками.

Сразу после появления новостей об уходе США из Сирии бое­вики почти уничтоженного Исламского государства воспрянули духом и пошли в контрнаступление на деморализованных курдов.

Россия, избавившись от американцев в Сирии, получила шанс существенно ускорить победу своих союзников на земле. Владимир Путин похвалил своего коллегу: "Я с Дональдом в целом согласен. […]. Если США решили вывести свой контингент из Сирии, это правильно".

Союзники РФ - Сирия, Хизбалла и Иран, пользуясь бегством курдов на север, к своим домам, смогут пробиться к иракской границе и завершить создание шиитского полумесяца. Так часто называют непрерывный наземный коридор, ведущий от Индийского океана через шиитские районы Ирана, Ирака, Сирии и Ливана к Средиземному морю. Установление полного контроля над этим полумесяцем - главная стратегическая цель всей внешней политики Тегерана, которую он преследует уже много десятилетий.

Одним лишь своим решением Трамп сделал все то, чем возмущался в своем письме Мэттис, - предал американские альянсы и союзников, отсыпав подарков стратегическим соперникам и врагам США.

И это еще не все

Не меньше последствий от вывода войск и для американской внутренней политики. Первое и очевидное: найти адекватную замену генералу Мэттису будет трудно. В Вашингтоне сейчас почти все считают вывод войск из Сирии крайне глупым и опасным решением. Человек, который поддержит этот шаг президента, не сможет добиться одобрения Сената. Его просто сочтут дураком. Тот, кто выступит против Трампа, разумеется, не будет предложен им на должность.

Но главное - это катастрофическое падение авторитета и уровня поддержки Трампа со стороны его номинальных сторонников в Республиканской партии. Влиятельный комментатор Билл Кристол, к примеру, написал, что за 30 лет работы в Вашингтоне ему "никогда не было так страшно за будущее страны, как сейчас".

Политолог-республиканец Чарли Сайкс заявил, что Трамп рискует получить настоящего соперника на праймериз в 2020 году. (Обычно действующему президенту однопартийцы вызов не бросают.)

Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан после известия о выводе войск из Сирии написал в Твиттере: "Ну что, республиканцы? Долго вы еще собираетесь терпеть этот фарс? В политике и экономике, в стране и в мире — огромные проблемы. Вы ждете настоящей катастрофы, чтобы начать действовать? Так вы ее дождетесь!”.

Похоже, что призыв Бреннана был услышан. Республиканцы действительно разворачиваются против своего президента.

Читайте полную версию этого материала в свежем номере журнала Новое время - №48 от 27 декабря 2018 года.