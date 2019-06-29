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Северный поток-2 построят в обход Дании

Вчера, 14:13
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Flickr/Allan Noer

Дания

Компания-оператор Nord Stream 2 AG отказалась прокладывать газопровод Северный поток-2 через территориальные воды Дании, передает DW.

Глава Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг заявил, что компания была обязана сделать такой шаг, поскольку через два года после подачи заявки, правительство Дании не приняло ни одного решения.

Основной маршрут газопровода должен был пройти южнее острова Борнхольм, но компания нашла еще два альтернативных маршрута, которые будут пролегать в международных водах. Поэтому для этого не нужно получать разрешение МИД Дании.

Напомним, что ранее МИД Дании возглавил противник Северного потока-2 и политики Путина Еппе Кофод. Он инициировал дополнительную экологическую оценку основного маршрута Северного потока-2.

Теги:   Северный поток 2 Дания

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