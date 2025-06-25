Президент США Дональд Трамп не считает, что против России нужно вводить санкции сейчас, но он «будет знать правильное время и место».

Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Politico.

Рубио заявил, что Трамп не поддержит просьбу Европы усилить санкции против России, добавив, что США все еще хотят иметь пространство для переговоров по мирному соглашению.

«Если мы сделаем то, чего все здесь хотят, а именно придем и сокрушим их еще большими санкциями, мы, вероятно, потеряем возможность разговаривать с ними о прекращении огня, а кто тогда с ними будет разговаривать?», — сказал Рубио.

Реклама

По словам госсекретаря, Трамп «будет знать правильное время и место» для новых экономических мер. Но как только это произойдет, добавил он, это будет означать, что окно для переговоров с Россией, вероятно, закрыто.

«Мы будем продолжать сотрудничать. В том смысле, что если у нас будет возможность что-то изменить и посадить их за стол переговоров, мы ею воспользуемся», — сказал он.

Поскольку переговоры с Россией зашли в тупик, Рубио сказал, что Москва считает, что может достичь своих территориальных целей на поле боя — оценка, с которой не соглашается Вашингтон.

Что известно о позиции Трампа по санкциям против России на саммите G7

16 июня во время саммита G7 в Канаде президент США Дональд Трамп заявил, что откладывает введение новых санкций против Российской Федерации, ожидая, будет ли подписано соглашение о прекращении войны в Украине.

Он также отметил, что санкции являются финансово обременительными для США. «Не забывайте: санкции стоят нам много денег. Это миллиарды и миллиарды долларов. Это не одностороннее движение», — подчеркнул Трамп.

По данным Bloomberg, обсуждение между лидерами стран G7 во время ужина 16 июня не повлияло на позицию президента США Дональда Трампа по ужесточению санкций против России.

В статье сказано, что во время саммита в западной Канаде он еще больше разочаровал союзников, заявив, что санкции «дорого обходятся США», — и, по словам собеседников издания, часто это повторял во время ужина.

Также сообщалось, что европейские страны все больше сомневаются, можно ли доверять Трампу в вопросе соблюдения обещаний, и пытаются выиграть время. Они продолжают взаимодействовать с американским президентом и избегают открытой конфронтации, но в то же время укрепляют связи по безопасности с единомышленниками и ищут способы поддержать позиции Украины на фоне снижения готовности США оказывать помощь, пишет издание.

12 июня Зеленский сообщал, что надеется провести разговор с президентом США Дональдом Трампом во время саммита G7, чтобы выяснить перспективы принятия нового пакета санкций против России.

Однако президент США решил досрочно покинуть саммит G7 и его встреча с Зеленским так и не состоялась.