Сальвини назвал канцлера Меркель "слабой" 23 января, 14:44 225 Цей матеріал також доступний українською EPA Ангела Меркель EPA

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини назвал канцлера Германии Ангелу Меркель "слабой".

Об этом Сальвини заявил в эфире радио Rai 1, комментируя растущую напряженность в отношениях Италии с Францией и Германией.

По словам Сальвини, президент Франции Эммануэль Макрон подвел своих избирателей.

"Мне кажется, что у Макрона есть проблемы с миллионами французов, которым он раздал обещания и не выполнил…а Меркель слаба", - цитирует Сальвини Bloomberg.

Ранее Маттео Сальвини во время визита в Польшу фактически провозгласил новый консервативный альянс в Европе. Сальвини заявил, что Варшава и Рим станут локомотивом возрождения европейских ценностей на континенте.

Консервативные правительства Италии, Польши, Венгрии, Чехии и Словакии последовательно отказываются принимать мигрантов из стран Африки и Азии, которые стремятся попасть в ЕС, также они известны своим евроскептицизмом и критикой Германии и Франции.

В 2018 году премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провозгласил конец в стране эры либеральной демократии.

"Мы заменили тонущую либеральную демократию христианской демократией XXI века, которая гарантирует свободу и безопасность людей", - заявил Орбан.