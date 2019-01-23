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Сальвини назвал канцлера Меркель "слабой"

23 января, 14:44
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EPA

Ангела Меркель

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини назвал канцлера Германии Ангелу Меркель "слабой".  

Об этом Сальвини заявил в эфире радио Rai 1, комментируя растущую напряженность в отношениях Италии с Францией и Германией.

По словам Сальвини, президент Франции Эммануэль Макрон подвел своих избирателей.

"Мне кажется, что у Макрона есть проблемы с миллионами французов, которым он раздал обещания и не выполнил…а Меркель слаба", - цитирует Сальвини Bloomberg. 

Ранее Маттео Сальвини во время визита в Польшу фактически провозгласил новый консервативный альянс в Европе. Сальвини заявил, что Варшава и Рим станут локомотивом возрождения европейских ценностей на континенте.

Консервативные правительства Италии, Польши, Венгрии, Чехии и Словакии последовательно отказываются принимать мигрантов из стран Африки и Азии, которые стремятся попасть в ЕС, также они известны своим евроскептицизмом и критикой Германии и Франции.  

В 2018 году премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провозгласил конец в стране эры либеральной демократии. 

"Мы заменили тонущую либеральную демократию христианской демократией XXI века, которая гарантирует свободу и безопасность людей", - заявил Орбан.

Теги:   Германия Италия Ангела Меркель Маттео Сальвини

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