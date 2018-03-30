Russia Today прекратит вещание в Вашингтоне

RT продолжит вещание в Вашингтоне на других платформах

В воскресенье, 1 апреля, российский пропагандистский телеканал Russia Today прекратит свое вещание в Вашингтоне, сообщает агентство Bloomberg.

Как сообщается, это связано с прекращением вещания двух цифровых станций WNVT и WNVC в штате Вирджиния, которые в марте 2017 года продали свои частоты на торгах за 182 млн долл. Таким образом, они больше не будут сотрудничать с компанией MHZ Network, которая распространяет контент RT, Deutsche Welle, France 24 и других зарубежных телекомпаний. Сигнал указанных вещателей также перестанет быть доступным по кабельному телевидению.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян связала происходящее со статусом иностранного агента.

"Нас выкинули из сети вещания в Вашингтоне. Посвящается всем, кто пламенно и чистосердечно убеждал нас в том, что ярлык иноагента никак не повлияет на работу RT в Штатах", – приводится ее комментарий на сайте телеканала.

RT продолжит вещание в Вашингтоне на других платформах. https://t.co/pV7Y4Frh4R — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 29 марта 2018 г.

Ранее сообщалось, что Russia Today в США зарегистрировали как иностранного агента.