Россия задержала японское судно Сегодня, 13:36 1243 Цей матеріал також доступний українською EPA Россия задержала японское судно в Японском море EPA

Российские пограничники задержали японское рыболовецкое судно в акватории Японского моря.

Российские пограничники утверждают, что японское судно незаконно вылавливало рыбу в исключительной экономической зоне РФ, сообщает NHK со ссылкой на власти префектуры Симанэ.

Судно Нисина-мару-68 принадлежит кооперативу, который занимается крабовым промыслом. Оно вышло из порта в префектуре Тоттори для ловли краба. На борту судна находятся 10 человек, в том числе президент местной рыболовной фирмы Хидеджи Кагами.



Российские чиновники сообщают, что судно в настоящее время находится в порту Находка. Информации о сроках освобождения экипажа не поступало.

