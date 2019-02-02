Фарид Закария
Мы все застряли
Андрей Ставницер
Первые деньги
Сергей Фурса
Нащупали дно
Томас Фридман
Глубокие темные воды. Куда ныряет мир
Спецтема: Выборы президента Украины

Россия задержала японское судно

Сегодня, 13:36
1243
Цей матеріал також доступний українською

EPA

Россия задержала японское судно в Японском море

Российские пограничники задержали японское рыболовецкое судно в акватории Японского моря.

Российские пограничники утверждают, что японское судно незаконно вылавливало рыбу в исключительной экономической зоне РФ, сообщает NHK со ссылкой на власти префектуры Симанэ.

Судно Нисина-мару-68 принадлежит кооперативу, который занимается крабовым промыслом. Оно вышло из порта в префектуре Тоттори для ловли краба. На борту судна находятся 10 человек, в том числе президент местной рыболовной фирмы Хидеджи Кагами.

Российские чиновники сообщают, что судно в настоящее время находится в порту Находка. Информации о сроках освобождения экипажа не поступало.

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Страны

Сегодня, 10:25

article_img
Проклятие Мадуро. Венесуэла превратилась в арену поединка между США и Россией с Китаем
События

Вчера, 20:37

article_img
Пять лет спустя: ГПУ завершила расследование дела о расстрелах на Майдане
Политика

Вчера, 18:39

article_img
Про що ми маємо запитати кандидатів. Відомі громадські діячі звернулися до українців з приводу виборів президента

Выбор редакции

Искусство

Сегодня, 11:41

article_img
Первые песни конкурсантов. Что нужно знать об участниках нацотбора на Евровидение 2019
Политика

Сегодня, 12:11

article_img
Чем владеет в Днепре загадочный бизнесмен Петровский - расследование НВ
LIFE

Сегодня, 10:57

article_img
Афиша 1 – 8 февраля. Том на ферме, Tom Odell и другие события, которые нельзя пропустить

ТОП-3 мнений

Зоя Казанжи - фото
Зоя Казанжи
Как так вышло, что страна повелась на Зеленского?
21048
Алексей Гарань - фото
Алексей Гарань
Что если Порошенко победит
11730
Олег Панфилов - фото
Олег Панфилов
За чужой счет. Как события в Венесуэле ломают планы России
8323
Вахтанг Кипиани - фото
Вахтанг Кипиани
Тролль державы
30084
Зоя Казанжи - фото
Зоя Казанжи
Как так вышло, что страна повелась на Зеленского?
21048
Питер Дикинсон - фото
Питер Дикинсон
Правильный сигнал Путину
15759
Екатерина Горчинская - фото
Екатерина Горчинская
Клоун и кандидат в президенты
75449
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Дно путинской России
34515
Мустафа Найем - фото
Мустафа Найем
Что показал скандал с Зеленским
32715