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Россия утилизирует украинскую подлодку, которая ей досталась после оккупации Крыма

Вчера, 21:36
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Россия утилизирует украинскую подлодку, которая ей досталась после оккупации Крыма - фото

Минобороны РФ

Россия собирается утилизировать украинскую подводную лодку

Министерство обороны РФ объявило тендер на утилизацию нескольких кораблей, среди которых есть украинская подводная лодка Запорожье, которую Россия получила после аннексии Крыма.

Об этом сообщается на портале госзакупок.

Заявки на участие в конкурсе будут принимать до 25 июля. Сумма контракта неизвестна.

В документах тендера одним из лотов фигурирует дизельная подлодка проекта 641, но не указано ее название. Однако, в составе ВМФ РФ есть только одна субмарина этого типа — Запорожье, которая досталась России после оккупации полуострова.

Теги:   Оккупант Россия Крым

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