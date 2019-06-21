Россия утилизирует украинскую подлодку, которая ей досталась после оккупации Крыма Вчера, 21:36 Цей матеріал також доступний українською Минобороны РФ Россия собирается утилизировать украинскую подводную лодку Минобороны РФ

Министерство обороны РФ объявило тендер на утилизацию нескольких кораблей, среди которых есть украинская подводная лодка Запорожье, которую Россия получила после аннексии Крыма.

Об этом сообщается на портале госзакупок.

Заявки на участие в конкурсе будут принимать до 25 июля. Сумма контракта неизвестна.

В документах тендера одним из лотов фигурирует дизельная подлодка проекта 641, но не указано ее название. Однако, в составе ВМФ РФ есть только одна субмарина этого типа — Запорожье, которая досталась России после оккупации полуострова.