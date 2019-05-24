Россия решила отправить своих военных в Конго
Министерство обороны
России анонсировало отправку в Республику Конго своих военных.
Как сообщает DW, соответствующий договор был подписан в Москве в четверг, 23 мая, в ходе переговоров представителей обеих стран.
Как заявил замглавы
Минобороны РФ Александр Фомин, отправленные россияне будут находиться в Конго в качестве «военных специалистов».
По его словам, там находится значительное количество советской и российской военной техники, которая нуждается в «профессиональном обслуживании».
Отметим, что Россия
уже давно пытается добиться своим военным присутствием в Африке влияния на мировой арене, посылая туда своих военных, оружие и технику.