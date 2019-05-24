Россия решила отправить своих военных в Конго Сегодня, 09:56 936 Цей матеріал також доступний українською mil.ru В РФ заявили, что российские военные будут обслуживать в Конго технику mil.ru

Министерство обороны России анонсировало отправку в Республику Конго своих военных.

Как сообщает DW, соответствующий договор был подписан в Москве в четверг, 23 мая, в ходе переговоров представителей обеих стран.

Как заявил замглавы Минобороны РФ Александр Фомин, отправленные россияне будут находиться в Конго в качестве «военных специалистов».

По его словам, там находится значительное количество советской и российской военной техники, которая нуждается в «профессиональном обслуживании».

Отметим, что Россия уже давно пытается добиться своим военным присутствием в Африке влияния на мировой арене, посылая туда своих военных, оружие и технику.