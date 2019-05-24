Андрей Смирнов
Зеленский медленно покидает Банковую, а Порошенко исчез из БПП
Богдан Данилишин
Пять условий инновационного развития Украины
Виктор Пинзеник
Идем к полному народовластию?
Павел Казарин
Люди ошибаются. К чему может привести референдум
Спецтема: Выборы в Раду Зеленский — новый президент

Россия решила отправить своих военных в Конго

Сегодня, 09:56
936
Цей матеріал також доступний українською
Россия решила отправить своих военных в Конго - фото

mil.ru

В РФ заявили, что российские военные будут обслуживать в Конго технику

Министерство обороны России анонсировало отправку в Республику Конго своих военных.

Как сообщает DW, соответствующий договор был подписан в Москве в четверг, 23 мая, в ходе переговоров представителей обеих стран.

Как заявил замглавы Минобороны РФ Александр Фомин, отправленные россияне будут находиться в Конго в качестве «военных специалистов».

По его словам, там находится значительное количество советской и российской военной техники, которая нуждается в «профессиональном обслуживании».

Отметим, что Россия уже давно пытается добиться своим военным присутствием в Африке влияния на мировой арене, посылая туда своих военных, оружие и технику.

Теги:   Демократическая Республика Конго Африка Российские военные

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Теннис

Сегодня, 17:27

img
Украинская теннисистка одолела 11-ю ракетку мира и вышла в финал турнира во Франции — видео
Политика

Сегодня, 17:09

img
Партия Порошенко изменила свое название
Ритейл/Недвижимость

Сегодня, 17:50

img
Смена стратегии. Сеть Фуршет закроет каждый пятый магазин

ТОП 3

Геополитика

Вчера, 07:56

img
Порошенко дал совет Зеленскому из-за идеи о референдуме о примирении с РФ
15776
Геополитика

Вчера, 21:05

img
Инаугурация Зеленского: Волкер рассказал в Белом доме о своих впечатлениях
5982
Напіввечір

Вчера, 10:58

img
Привет из Британии. Журналист Оливер Буллоу рассказывает НВ о Зеленском, деньгах РФ в геополитике и Brexit
3516