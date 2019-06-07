Россия назвала сроки поставки комплексов С-400 Турции Вчера, 20:52 Цей матеріал також доступний українською Анадолу Российские С-400 поступят на вооружение Турции через два месяца Анадолу

Россия начнет поставки ракетно-зенитных комплексов С-400 Турции через два месяца.

Об это заявил глава Ростеха Сергей Чемезов, передает Regnum.

По его словам, уже оформлен кредит и сделаны авансовые платежи. «Кредитные деньги потрачены, техника произведена», — отметил Чемезов.

Глава Ростеха добавил, что Россия завершила обучение турецких военнослужащих, из которых будут сформированы расчеты С-400.

Напомним, что США призвали Турцию отказаться от закупки у России комплексов С-400, если Анкара хочет получить американские истребители F-35.

В Пентагоне предложили Турции несколько вариантов, которые позволили бы ей отказаться от С-400.

Планы закупить российские ЗРК вызвали серьезное беспокойство со стороны США. Вашингтон заявил, что российская ракетная система была разработана для уничтожения американских и союзных самолетов, в том числе истребителей нового поколения F-35. В администрации США назвали запланированную Турцией покупку С-400 «несовместимой» с продажей F-35.