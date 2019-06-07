Джордж Сорос
Европе рано праздновать
Андрей Смирнов
Медведчук плюнул на часть украинцев
Роберт Бассили
Попасть в ловушку. Когда бизнесмены на грани самоубийства
Кристина Бердинских
25% Порошенко. Кому они достанутся?
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Россия назвала сроки поставки комплексов С-400 Турции

Вчера, 20:52
Цей матеріал також доступний українською
Россия назвала сроки поставки комплексов С-400 Турции - фото

Анадолу

Российские С-400 поступят на вооружение Турции через два месяца

Россия начнет поставки ракетно-зенитных комплексов С-400 Турции через два месяца.

Об это заявил глава Ростеха Сергей Чемезов, передает Regnum.

По его словам, уже оформлен кредит и сделаны авансовые платежи. «Кредитные деньги потрачены, техника произведена», — отметил Чемезов.

Глава Ростеха добавил, что Россия завершила обучение турецких военнослужащих, из которых будут сформированы расчеты С-400.

Напомним, что США призвали Турцию отказаться от закупки у России комплексов С-400, если Анкара хочет получить американские истребители F-35.

В Пентагоне предложили Турции несколько вариантов, которые позволили бы ей отказаться от С-400.

Планы закупить российские ЗРК вызвали серьезное беспокойство со стороны США. Вашингтон заявил, что российская ракетная система была разработана для уничтожения американских и союзных самолетов, в том числе истребителей нового поколения F-35. В администрации США назвали запланированную Турцией покупку С-400 «несовместимой» с продажей F-35.

Теги:   Турция Россия С-400

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Политика

Вчера, 20:10

img
Непродуманные действия власти: в Госкино отреагировали на ситуацию вокруг кинотеатра Киев
Футбол

Вчера, 23:41

img
Украина разгромила Сербию в матче отбора на Евро-2020
Футбол

Вчера, 16:43

img
Шевченко назвал окончательный состав на матч Украина — Сербия

ТОП 3

Политика

Вчера, 13:17

img
Нам наплевать на реакцию в Украине. Медведчук и Бойко приехали в РФ на «переговоры»
9611
Геополитика

Вчера, 21:40

img
США поставили Турции ультиматум по С-400
7502
Политика

6 июня, 18:37

img
Сайдик: Вопрос о снятии блокады был поднят представителями ОРДЛО и поддержан РФ
5988