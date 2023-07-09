РФ налаживает экспорт сельхозпродукции с оккупированных территорий в Китай — Центр нацсопротивления

9 июля, 09:29
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Украинское зерно (Фото:Igor Tkachenko / File Photo / Reuters)

Украинское зерно (Фото:Igor Tkachenko / File Photo / Reuters)

Россия внедряет на захваченных предприятиях по производству, переработке и хранению сельскохозяйственной продукции (особенно зерновых) программное обеспечение, которое позволит ей экспортировать в Китай сельскохозяйственную продукцию с оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

«На подконтрольных оккупантам предприятиях осуществляется внедрение автоматизированных систем федеральной службы ветеринарного и фитосанитарного надзора (известной как „Россельхознадзор“). Пакет программ включает подсистемы „Аргус“, „Цербер“, „Меркурий (ветеринарный контроль), „Веста (фитосанитарный)», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что данные программные средства предназначены для автоматизации процесса сбора и анализа информации о сельскохозяйственных товарах, которые будут экспортироваться за пределы стран-членов Евразийского союза.

В ЦНС добавляют, что в условиях наложенных на Россию санкций за развязывание войны против Украины, ключевым экспортером для нее остается Китай. В настоящее время Россия активно вывозит под видом собственного урожая похищенные из Украины зерновые в Сирию и Турцию.

«Введение данных программ позволит ей расширить географию экспорта награбленного в Китай», — добавили представители Центра.

Ранее сообщалось, что соглашение по экспорту украинского зерна и другого продовольствия почти прекратило свою работу из-за проблем утверждать суда.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Китай Зерно Продовольствие Оккупированные территории Война России против Украины

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