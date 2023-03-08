«Россия потеряла все позиции». Как Москва пытается выжить за счет Азии и поможет ли ей Китай — отвечает посол в Японии 8 марта, 09:37 Эксклюзив NV Улицы Шанхая во время Всекитайского собрания народных представителей, 7 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Aly Song)

Сергей Корсунский, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Японии, в интервью Radio NV рассказал, как Российская Федерация пытается удержать позиции в Азии и может ли рассчитывать на помощь Пекина в войне против Украины.

— Кремль очень часто апеллирует к этому так называемому «Глобальному Югу», который не поддерживает страны, также называемые коллективным Западом. Целесообразно ли делать именно такое деление и что мы можем сказать о таком разделении в мире?

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