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Россия выслала шведского дипломата

Сегодня, 14:36
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МИД РФ

Фото: Patrick Lauke/Flickr

МИД РФ объявил персоной нон грата атташе по культуре посольства Швеции Калле Книйвиля, сообщает Expressen.

По данным издания, высылка дипломата предпринята в ответ на отказ Швеции выдать визы двум российским дипломатам, которых подозревают в шпионаже.

Жена шведского дипломата подтвердила требование покинуть территорию России.

В МИД Швеции заявили, что РФ предоставила фальшивые данные о двух гражданах, которые хотели получит дипломатические визы. По словам пресс-секретаря  дипведомства Патрика Нильссена, в ответ Россия выслала шведского дипломата. Нильссен отказался назвать его имя.

Департамент информации МИД РФ отказался комментировать информацию.

"Мы это не комментируем", - ответили Интерфаксу в российском дипведомстве.

В марте 2018 года Швеция в связи с отравлением в Великобритании Сергея Скрипаля выслала одного российского дипломата.

Теги:   Швеция МИД России СМИ Россия

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