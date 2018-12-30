Роль Ирака в Сирии будет расти - иракский премьер Сегодня, 21:52 58 Цей матеріал також доступний українською На фото: премьер Ирака Махди (слева) и президент Сирии Асад

Премьер Ирака Адель Абдул Махди заявил, что Ирак пытается выйти за рамки существующих соглашений с Сирией, согласно которым иракские силы имеют право наносить авиаудары по позициям ИГИЛ на сирийской территории.

Об этом сообщает Reuters.

Премьер Ирака также рассказал, что делегация топ-чиновников иракского министерства обороны посетила столицу Сирии Дамаск и встретилась с сирийским президентом Башаром Асадом. По сообщениям СМИ, визит состоялся в субботу, 29 декабря.

По словам Махди, целью визита было "перехват инициативы" в случае роста активности ИГИЛ, который стал возможным из-за решения США о выводе войск из Сирии.

"Любые негативные изменения в Сирии будут влиять на нас. У нас 600 километров границы с ней, и там есть ИГИЛ ", - сказал Махди.

"В Сирии действуют определенные группировки, и присутствие Ирака - лучший способ преодолеть их", - ответил премьер на вопрос о наращивании военного присутствия Ирака в Сирии.

В Сирии уже действуют иракские военизированные формирования шиитов, их поддерживает Иран. Ранее Махди заявлял, что около двух тысяч бойцов ИГИЛ находятся вблизи сирийско-иракской границы и могут попасть на территорию Ирака. Ирак объявил о победе над Исламским государством в стране в 2017 году.

Напомним, 19 декабря президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии.