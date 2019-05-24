Разговаривать, но не сдаваться. Как Богдан предлагает вести переговоры с РФ Сегодня, 14:31 1579 Цей матеріал також доступний українською Sputnik/Ekaterina Shtukina/Pool via REUTERS Медведчук не может представлять Украину на таких переговорах Sputnik/Ekaterina Shtukina/Pool via REUTERS

Россия — страна-агрессор, но и с агрессором нужно разговаривать для достижения мира, заявил глава администрации президента Украины Андрей Богдан в эфире 1+1.

Однако, по его словам, председатель политсовета партии Оппозиционная платформа — За життя Виктор Медведчук не может представлять Украину на таких переговорах. Богдан заметил, что смысл возможных переговоров с Кремлем, который отказывается признавать свое участие в конфликте и требует переговоров Украины с главарями так называемых Л/ДНР, — это возвращение пленных и других украинцев.

Богдан выразил уверенность, что Россия рано или поздно согласится на мир

«Мы считаем, что Россия страна-агрессор, мы считаем, что захвачены наши территории. С агрессором также нужно разговаривать, но не сдавать наши территории, наших людей. Обычно мы идем к победе, но не ценой жизней наших военных. Конечно есть необходимые потери, но когда это статистика в телевизоре — это одно, а когда это люди, с которыми ты вчера разговаривал, курил, общался, — это другое. Я считаю, что мы можем добиться победы мирным путем. Возможно, это трудный путь, но, я думаю, что именно им нужно идти», — отметил Богдан.

Отвечая на вопрос о готовности вести переговоры с главарями боевиков, Богдан отметил, что они не являются самостоятельными, а также выразил уверенность, что Россия рано или поздно согласится на мир.

Позиция Путина

Если бы Владимир Путин хотел отказаться от Донбасса, он сделал бы это давно, особенно когда Россия была под сильными санкциями, международным осуждением и с ценой нефти в $35 за баррель, то есть почти вдвое меньше, чем сейчас.

Такое мнение в комментарии Радио НВ высказал член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, представитель Народного фронта Дмитрий Тимчук.

Главная проблема — в антиукраинской позиции России

По его словам, сейчас Россия наоборот укрепляет свою позицию, в частности, вернулась в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Главная проблема в диалогах и переговорах не в форматах, а в антиукраинской позиции России.

«Просто отсутствие какого-либо стратегического видения, отсутствие какого-либо комплексного плана, и вообще отсутствие аналитической работы, аналитических прогнозов хотя бы на среднесрочную перспективу. Они сейчас делают заявления, чтобы усидеть на двух стульях — угодить и проукраински настроенным гражданам, и пророссийски настроенным гражданам Украины. То есть и вашим, и нашим. Но так нельзя. Это можно как-то изображать в мирное время. Но когда в Украине уже шестой год идет война, пытаться создать впечатление, что ты поддерживаешь две стороны баррикады, — это просто невозможно и крайне неприемлемо», — отметил Тимчук.

Позиция Госдепа

В прошлом месяце идею прямого диалога Владимира Зеленского и Владимира Путина поддержал спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

Зеленский может создать новое окно возможностей для урегулирования отношений

В эфире американской службы общественного вещания PBS Волкер подчеркнул, что Зеленский решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и хочет вернуть захваченные Россией территории.

По его мнению, президент Украины может создать новое окно возможностей для урегулирования отношений с Россией.

Ослаблять Россию

Украина и РФ могут только договориться о недопущении ухудшения, и чтобы конфликт не стал слишком непредсказуемым, отметил в беседе с Радио НВ председатель единого координационного центра Донбасс Олег Саакян.

Украине важно предлагать решения, будучи не частью проблемы, а частью решения

По его словам, Украина может решить эту ситуацию, даже уступив некоторыми своими интересами, если исходить не из украинско-российских отношений, а в международном контексте. Также решение этой проблемы будет происходить поэтапно, убежден политический эксперт.

«Украине важно предлагать решения, будучи не частью проблемы, а частью решения. Тогда это может ослаблять Россию, и тогда мы можем говорить об определенных модальностях, в которых и мы можем уступить часть наших интересов. Например, переходный этап определенный, допуск международной миссии, администрации, какой-то поэтапный план экономической реинтеграции с включением туда экономических и финансовых интересов Российской Федерации. В этом случае мы можем смотреть, какие есть внегеополитические интересы Российской Федерации, на которых она была бы готова возвращать ситуацию на круги свою», — отметил Саакян.

Накануне президент Владимир Зеленский разъяснил свою позицию относительно всенародного референдума на тему переговоров с Россией. Он отметил, что вынесение вопроса о заключении мирных договоренностей с Россией на референдум не имеет законодательной инициативы, а является лишь способом выяснить мнение общества.