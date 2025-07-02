Мерц о передаче Украине ракет Taurus: Это остается вариантом

2 июля, 08:00
Канцлер Германии Фридрих Мерц не исключил поставки Украине ракет Taurus (Фото: REUTERS/Nadja Wohlleben)

Вопрос поставки дальнобойных ракет Taurus Украине остается открытым, но на обучение военных для их использования понадобится около полугода, заявил 1 июля федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц в эфире Tagesschau, пишет агентство Интерфакс-Украина.

По словам канцлера, система Taurus чрезвычайно сложная.

«Проблема для нас заключается в том, что эта система чрезвычайно сложная, и для того, чтобы обучить на ней солдат, нужно минимум полгода. Их уже обучают? Об этом мы еще не договаривались… Это есть и остается вариантом», — сказал Мерц.

Он добавил, что обсуждал вопрос Taurus с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также в коалиции. Мерц подчеркнул, что Берлин больше не будет объявлять публично, какое оружие передает Украине.

Также канцлер подчеркнул, что Германия не станет стороной войны в Украине.

Инфографика: NV

29 мая Зеленский сообщил, что во время переговоров с канцлером Германии Фридрихом Мерцом обсуждались поставки Украине ракет Taurus, однако подробности лидеры договорились не разглашать.

12 июня министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Киев заявлял, что на данный момент его страна не рассматривает поставки Украине крылатых ракет Taurus.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Taurus Фридрих Мерц Германия Военная помощь Война России против Украины

