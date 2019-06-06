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Путин заявил, что не хочет развала стран Европы

Вчера, 21:45
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Путин заявил, что не хочет развала стран Европы - фото

REUTERS/Evgenia Novozhenina

Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не заинтересована в распаде тех или иных стран Европы.

Об этом сообщает Интерфакс.

«Мы совсем не заинтересованы в том, чтобы европейские страны разваливались одна за другой», — сказал он.

По словам Путина, версия о желании России видеть Европу слабой — это миф.

«У нас 40% золотовалютных резервов номинированы в евро. Самый большой торгово-экономический партнер для нас — Евросоюз. Зачем нам нужно, чтобы там все тряслось и дрожало?» — сказал он.

Теги:   Европа Россия Владимир Путин

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