Путин заявил, что не хочет развала стран Европы Вчера, 21:45 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Evgenia Novozhenina Владимир Путин REUTERS/Evgenia Novozhenina

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не заинтересована в распаде тех или иных стран Европы.

Об этом сообщает Интерфакс.

«Мы совсем не заинтересованы в том, чтобы европейские страны разваливались одна за другой», — сказал он.

По словам Путина, версия о желании России видеть Европу слабой — это миф.

«У нас 40% золотовалютных резервов номинированы в евро. Самый большой торгово-экономический партнер для нас — Евросоюз. Зачем нам нужно, чтобы там все тряслось и дрожало?» — сказал он.