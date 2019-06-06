Путин призвал Британию забыть об отравлении Скрипалей Вчера, 19:19 Цей матеріал також доступний українською Кремль Владимир Путин Кремль

Президент РФ Владимир Путин предложил Великобритании забыть о шпионском скандале, но в Лондоне настаивают на кардинальном изменении Москвой своего поведения.

Выступая на встрече с главами международных информагентств, Путин предположил, что следующий премьер-министр Британии забудет об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, пишет Reuters.

«Надо в конце концов перевернуть эту страницу, связанную со шпионами, с покушениями», — заявил российский президент.

«Он ваш агент, а не наш, значит это вы против нас шпионили. Что там с ним дальше происходило, мне трудно сказать, но надо это все забыть в конце концов», — продолжил Путин.

В офисе премьер-министра Британии Терезы Мэй, которая уходит в отставку, ответили, что отношения между Великобританией и Россией могут улучшиться только тогда, когда Москва изменит свое «агрессивное и дестабилизирующее поведение».

«Мы будем продолжать взаимодействовать с Россией по вопросам международной безопасности, поскольку это отвечает национальным интересам Великобритании… Однако премьер-министр неоднократно давала понять, что у нас могут быть другие отношения, только если Россия изменит свое поведение», — заявила спикер Терезы Мэй.

Отношения между Москвой и Лондоном ухудшились после того, как Россия предприняла попытку убить Сергея Скрипаля — бывшего двойного агента, который получил британское гражданство.

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом Новичок (советского производства) в марте 2018 года в британском городе Солсбери. По данным Лондона, за отравлением Скрипалей стояла Россия. Кремль же отвергает все обвинения.

Из-за шпионского скандала Британия выслала 23 российских дипломатов. Ее примеру последовал ряд стран, в том числе США и Украина.