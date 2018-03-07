Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии

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Президенты говорили о перемирии в Сирии

Президенты говорили о перемирии в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным, обсудив ситуацию в сирийской провинции Восточная Гута.

Президенты обсудили шаги необходимые для достижения перемирия в провинции, в которой сложилась критическая ситуация, передает РИА Новости.

Также Эрдоган рассказал об операции Оливковая ветвь, которую проводит турецкая армия.

Напомним, в понедельник, 5 марта, в осажденную сирийскими войсками Восточную Гуту в пригороде Дамаска не смогли доставить предметы медицинского назначения в рамках гуманитарной помощи из-за обстрелов со стороны армии.

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