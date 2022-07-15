«Путин вцепился за свою жизнь». Нажмет ли российский диктатор на ядерную «кнопку», рассказывает Марк Фейгин, экс-депутат госдумы и блогер

15 июля, 14:33
Эксклюзив НВ
Удавка репрессий: Юрист и оппозиционный блогер Марк Фейгин предрекает воскрешение в России высшей меры наказания — смертной казни (Фото:Alamy via Reuters)

Удавка репрессий: Юрист и оппозиционный блогер Марк Фейгин предрекает воскрешение в России высшей меры наказания — смертной казни (Фото:Alamy via Reuters)

Автор: Максим Бутченко

Что происходит в Кремле и в российском обществе, и почему война и репрессии уничтожат путинский режим, поясняет Марк Фейгин, российский оппозиционер и Youtube-обозреватель

Когда-то россиянин Марк Фейгин работал на своей родине адвокатом, был там общественным активистом и даже депутатом госдумы РФ. Но он слишком часто защищал в качестве юриста людей, которые откровенно раздражали Кремль — начиная от журналиста Аркадия Бабченко и заканчивая находившейся тогда в российском плену украинкой Надеждой Савченко. И в 2018 году адвокатская палата Москвы лишила его статуса защитника.

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Фейгин выехал в Европу, где и находится до сих пор. Возвращаться для него опасно — он слишком откровенно критиковал всю кремлевскую верхушку. Да и в апреле 2022-го, уже после начала полномасштабной войны, минюст страны-агрессора признал адвоката иноагентом.

Фейгин продолжает публичную деятельность в качестве ведущего собственного YouTube-канал «Фейгин Live». За короткое время число его подписчиков достигло 1,6 млн.

Регулярные беседы Фейгина с советником главы ОП Алексеем Арестовичем пользуются огромной популярностью среди украинцев, — прямые эфиры смотрят по 0,5 млн. человек.

В интервью НВ Фейгин рассказал, на что похожи нынешние репрессии в РФ, почему Путин боится региональных пассионариев и каким образом поменяется власть в РФ.

— Многие российские интеллектуалы говорят, что боятся протестовать против российской власти, — мол, наказание за это сурово. Какой законодательный фон создан сейчас в РФ? Последний приговор московскому муниципальному депутату Алексею Горинову, который выступил против войны — 7 лет тюрьмы — впечатляет. Россия, если судить о ситуации с юридической точки зрения, сейчас находится где-то в советских 1933−1937 годах?

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Теги:   Владимир Путин Марк Фейгин Алексей Арестович

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