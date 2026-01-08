МИД призвало украинцев выехать из Ирана на фоне массовых протестов

Люди проходят мимо закрытых магазинов после протестов в Тегеране, Иран, 30 декабря 2025 года (Фото: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

Министерство иностранных дел рекомендует украинцам покинуть территорию Ирана из-за осложнения ситуации с безопасностью на территории страны.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины в четверг, 8 января.

Украинцы могут покинуть страну через такие пункты пропуска:

Международный аэропорт им. Имама Хомейни ( г. Тегеран);

г. Тегеран); пограничный пункт пропуска на границе с Арменией — Нордуз/Агарак;

пограничный пункт пропуска на границе с Турцией — Базорган/Сероу.

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В МИД призвали украинцев придерживаться указаний местных органов власти, не вступать в конфликты с представителями полиции и сохранять спокойствие.

Ведомство пообещало оперативно обновлять информацию в случае изменения ситуации или открытия дополнительных маршрутов выезда из Ирана.

В случае попадания в чрезвычайную ситуацию министерство рекомендует обращаться в посольство Украины в Иране (горячая линия: +98−9128−436−681) или на круглосуточную горячую линию МИД: +38−044−238−15−88.

В Иране продолжаются масштабные антиправительственные протесты, которые вспыхнули в конце 2025 года. Они начались в Тегеране в среде предпринимателей, недовольных экономической ситуацией и падением курса национальной валюты по отношению к доллару США. В 2025 году иранский риал потерял почти половину своей стоимости по отношению к доллару, а инфляция в декабре достигла 42,5%.

Инфографика: NV

30 декабря к протестам присоединились студенты университетов, а акции распространились и на другие города. Участники выкрикивали лозунги против духовного руководства Ирана.

Как пишут мировые СМИ, эти протесты стали самыми массовыми со времен беспорядков 2022 года, вызванных смертью Махсы Амини — молодой женщины, которую полиция морали обвинила в неподобающем ношении хиджаба.

7 января британская медиакорпорация ВВС со ссылкой на данные правозащитников из агентства HRANА сообщила, что во время массовых протестов в Иране погибли по меньшей мере 36 человек.

Газета The Times, ссылаясь на данные разведки, пишет, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи планирует бежать в Россию, если его силовые структуры не смогут подавить протесты или дезертируют.