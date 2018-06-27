27 июня 2018, среда

Премьер Италии выступил против автоматического продления санкций в отношении России

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Санкции ЕС против России не стоит продолжать автоматически, считает Джузеппе Конте

Санкции ЕС против России не стоит продолжать автоматически, считает Джузеппе Конте

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте считает, что Евросоюзу надо взвешеннее подходить к вопросу санкций против России.

По его словам, Италия будет отстаивать на саммите ЕС отказ от автоматического продления санкций против России, сообщает DW.

"Мы подтвердим принцип, что в вопросе санкций ничто не должно происходить автоматически", - сказал Конте во время выступления в парламенте.

Напомним, 5 июня новый премьер-министр Италии Конте выступил за пересмотр санкций в отношении России, так как они "унижают российское гражданское общество".

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