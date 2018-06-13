13 июня 2018, среда

Премьер Британии требует усилить санкции против России

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Тереза Мэй поднимет вопрос об ужесточении санкций против РФ на саммите ЕС

Тереза Мэй поднимет вопрос об ужесточении санкций против РФ на саммите ЕС

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о необходимости усилить санкции против России.

Об этом она сказала во время выступления в парламенте, сообщает Reuters.

"Я буду настаивать на том, чтобы мы сохранили санкции против России, и я естественно думаю, что есть ряд сфер, в которых мы должны усилить санкционный режим", - отметила британский премьер.

По словам Мэй, она намерена поднять вопрос ужесточения санкций против России на саммите лидеров ЕС в этом месяце.

Напомним, 24 мая СМИ сообщили, что США потребовали от стран ЕС ужесточить санкции против России, политика которой направлена на подрыв западных демократий.

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