Премьер Британии требует усилить санкции против России

Тереза Мэй поднимет вопрос об ужесточении санкций против РФ на саммите ЕС

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о необходимости усилить санкции против России.

Об этом она сказала во время выступления в парламенте, сообщает Reuters.

"Я буду настаивать на том, чтобы мы сохранили санкции против России, и я естественно думаю, что есть ряд сфер, в которых мы должны усилить санкционный режим", - отметила британский премьер.

По словам Мэй, она намерена поднять вопрос ужесточения санкций против России на саммите лидеров ЕС в этом месяце.

Напомним, 24 мая СМИ сообщили, что США потребовали от стран ЕС ужесточить санкции против России, политика которой направлена на подрыв западных демократий.