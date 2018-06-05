05 июня 2018, вторник

Постпред Украины избран вице-председателем 73-й сессии Генассамблеи ООН

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Владимир Ельченко
Фото: UKR Mission to UN via Twitter

Владимир Ельченко

Постоянного представителя Украины в ООН Владимира Ельченко назначили вице-председателем 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

"Постоянный представитель Украины при ООН В.Ельченко избран вице-председателем следующей (73-й) сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Сессия начнет свою работу 18 сентября 2018 года", - сообщается на странице постоянного представительства Украины в ООН.

Председателем Генассамблеи ООН стала министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноса.

Напомним, что с 1 июня председательство в Совете Безопасности ООН перешло к Российской Федерации.

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