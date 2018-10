Постпред США в ООН Никки Хейли уходит в отставку - СМИ

Постпред США в ООН Никки Хейли уходит в отставку, сообщает ВВС со ссылкой на американские СМИ.

Белый дом не подтвердил информацию об отставке Хейли, но анонсировал ее встречу в Овальном кабинете с президентом Дональдом Трампом. Сама Хейли отказалась давать комментари.

Трамп в Twitter сообщил, что сделает во вторник "важное объявление вместе с моим другом Хейли".

Big announcement with my friend Ambassador Nikki Haley in the Oval Office at 10:30am.