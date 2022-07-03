Защита земли и неба. Военные объяснили, почему передача Украине ЗРК NASAMS существенно повысит безопасность воздушного пространства 3 июля, 19:01 США находятся в процессе завершения работы над пакетом помощи для Украины (Фото:ukrmilitary.com)

Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил американскую сторону за решение передать Украине зенитные ракетные комплексы NASAMS.

Об этом он заявил в Twitter.



«Благодарю президента Джо Байдена и моего коллегу Ллойда Остина за еще один значительный шаг в поддержку Украины: решение о поставках NASAMS для украинской армии. Это увеличивает наши возможности защиты земли и неба. Победа Украины в войне против террористического государства обеспечит глобальную безопасность на долгие годы!» — написал Резников.

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Представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии Суспільному также подчеркнул, что передача Украине норвежских систем противовоздушной обороны NASAMS, анонсированная США, позволит значительно усилить безопасность воздушного пространства.

«Мы изначально заявляли о том, что нам нужны системы западных образцов. Когда президент обратился в парламент Норвегии несколько месяцев назад, [он сказал], что однозначно нам нужен ваш NASAMS. Это тот комплекс, который есть в современных условиях ведения боевых действий, а мы сейчас ведем такие боевые действия, что мы должны разворачивать свои ПВО со скрытых позиций, быть мобильными, то есть NASAMS именно такой комплекс», — заявил он.

По его словам, эта система обладает высокой мобильностью, может быстро развернуться, произвести выстрелы и покинуть позицию. У NASAMS есть шесть ракет, а дальность поражения этого комплекса достигает до 40 километров.

«Фактически это несколько усилит такой наш эшелон, как Бук М-1. То есть в дополнение к нашим Букам эффективно бы работал этот комплекс, который также является автономным. Переговоры идут серьезные, на разных уровнях, и передача этого вооружения будет для нас огромным шагом», — добавил Игнат.

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