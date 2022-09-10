«Изоляция и возвращение Украине Крыма». Подоляк пошутил о «реальных целях» России 10 сентября, 16:04 Михаил Подоляк (Фото:ОП)

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что настоящими целями России в войне были возвращение Украине Крыма и расширение НАТО.

Об этом он написал в Twitter.

Так, по его словам, реальными целями войны, которую Кремль называет «специальной военной операцией», не упомянутыми на Совбезе РФ, являются:



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ликвидация анклавов « ЛДНР», возвращение Крыма Украине,

расширение НАТО,

отказ от газовой монополии в Европе,

разрушение российской экономики,

изоляция и железный занавес.



«Все идет по плану, опережая график», — подчеркнул Подоляк.

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