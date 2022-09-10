«Изоляция и возвращение Украине Крыма». Подоляк пошутил о «реальных целях» России

10 сентября, 16:04
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Михаил Подоляк (Фото:ОП)

Михаил Подоляк (Фото:ОП)

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что настоящими целями России в войне были возвращение Украине Крыма и расширение НАТО.

Об этом он написал в Twitter.

Так, по его словам, реальными целями войны, которую Кремль называет «специальной военной операцией», не упомянутыми на Совбезе РФ, являются:

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  1. ликвидация анклавов «ЛДНР»,
  2. возвращение Крыма Украине,
  3. расширение НАТО,
  4. отказ от газовой монополии в Европе,
  5. разрушение российской экономики,
  6. изоляция и железный занавес.

«Все идет по плану, опережая график», — подчеркнул Подоляк.

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1568516889336479745
Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Михаил Подоляк Война России против Украины

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