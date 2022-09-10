«Изоляция и возвращение Украине Крыма». Подоляк пошутил о «реальных целях» России
Михаил Подоляк (Фото:ОП)
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что настоящими целями России в войне были возвращение Украине Крыма и расширение НАТО.
Об этом он написал в Twitter.
Так, по его словам, реальными целями войны, которую Кремль называет «специальной военной операцией», не упомянутыми на Совбезе РФ, являются:
- ликвидация анклавов «ЛДНР»,
- возвращение Крыма Украине,
- расширение НАТО,
- отказ от газовой монополии в Европе,
- разрушение российской экономики,
- изоляция и железный занавес.
«Все идет по плану, опережая график», — подчеркнул Подоляк.
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