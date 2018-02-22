Парламент Нидерландов признал геноцид армян

В четверг, 22 февраля, парламент Нидерландов принял резолюцию о признании геноцидом массовые убийства 1,5 млн армян в Османской империи в 1915-16 годах.

Как передает Reuters, против документа проголосовали только три из 150 законодателей.

В то же время в Министерстве иностранных дел Нидерландов заявили, что правительство не поддерживает решение парламента.

Признание геноцида армян может усугубить и так напряженные отношения между Нидерландами и Турцией. В прошлом году между Гаагой и Анкарой разгорелся дипломатический скандал из-за запрета турецкому министру проводить агитацию в Нидерландах.

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Согласно данным историков, в годы Первой мировой войны в Османской империи были убиты до 1,5 млн армян. Турция отрицает, что убийства армян во время войны являются геноцидом. Анкара считает то, что случилось в 1915 году, является событием, которое могло бы произойти с любой общиной в условиях войны.

На признании мировым сообществом геноцида армян настаивает Армения.

Первым геноцид армян признал Уругвай в 1965 году. Его примеру последовали Германия, Россия, Франция, Италия, Бельгия, Польша, Швейцария, Греция, Канада, Аргентина и еще ряд стран, а также 44 штата США, Европарламент и Всемирный совет церквей.