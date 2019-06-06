Папа Римский встретится с Путиным перед переговорами с руководством УГКЦ Сегодня, 13:20 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / Yara Nardi Папа Франциск REUTERS / Yara Nardi

Папа Римский Франциск намерен принять президента РФ Владимира Путина в Ватикане в четверг, 4 июля.

Об этом сообщает Reuters.

В Кремле подтвердили анонс аудиенции, однако деталей, которые будут обсуждаться на встрече понтифика с Путиным, уточнить отказались.

В свою очередь, аргентинское агентство Tеlam сообщило, что основными темами переговоров будет Украина, а также Ближний Восток.

Ключевым моментом обсуждения якобы станут претензии Москвы к греко-католикам, которые активно поддерживают автокефалию Православной Церкви Украины.

Уже 5 июля Франциск проведет переговоры с высшими иерархами Украинской греко-католической церкви, стороны обсудят сложившуюся церковную ситуацию в Украине.

Ранее в Ватикане анонсировали «сюрприз» для УГКЦ со стороны понтифика, однако подробностей не уточняли.