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Папа Римский встретится с Путиным перед переговорами с руководством УГКЦ

Сегодня, 13:20
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Папа Римский встретится с Путиным перед переговорами с руководством УГКЦ - фото

REUTERS / Yara Nardi

Папа Франциск

Папа Римский Франциск намерен принять президента РФ Владимира Путина в Ватикане в четверг, 4 июля.

Об этом сообщает Reuters.

В Кремле подтвердили анонс аудиенции, однако деталей, которые будут обсуждаться на встрече понтифика с Путиным, уточнить отказались.

В свою очередь, аргентинское агентство Tеlam сообщило, что основными темами переговоров будет Украина, а также Ближний Восток.

Ключевым моментом обсуждения якобы станут претензии Москвы к греко-католикам, которые активно поддерживают автокефалию Православной Церкви Украины.

Уже 5 июля Франциск проведет переговоры с высшими иерархами Украинской греко-католической церкви, стороны обсудят сложившуюся церковную ситуацию в Украине.

Ранее в Ватикане анонсировали «сюрприз» для УГКЦ со стороны понтифика, однако подробностей не уточняли.

Теги:   Ватикан УГКЦ Владимир Путин Франциск Папа римский

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