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Папа Римский впервые в истории посетит ОАЭ

Сегодня, 08:10
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EPA

Понтифик прибудет для проведения межконфессиональной конференции

Папа Римский Франциск прибудет в Объединенные Арабские Эмираты в воскресенье, 3 февраля.

Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что это первый визит Папы Римского на Аравийский полуостров за всю историю.

Понтифик прибудет по приглашению наследного принца Абу-Даби Мухаммеда бен Зайд Аль Нахайяна для проведения межконфессиональной конференции.

Кроме того, во вторник состоится месса, на которой, по предварительным оценкам, будут присутствовать 120 тысяч человек.

В ОАЭ проживают около миллиона католиков. Большинство из них прибыли из Индии и с Филиппин.

«Я счастлив, что Господь дал мне возможность на Вашей благословенной земле открыть новую страницу в истории межрелигиозных отношений», - заявил понтифик накануне.

Между тем, ватиканские чиновники отмечают, что надеются на расширение присутствия католической церкви в ОАЭ.

«Мы расширяем свое присутствие. Нам нужно больше церквей, больше священников», - сказал один из них.

Во время этого визита международное сообщество будет с интересом отслеживать упоминание понтификом войны в Йемене. Франциск неоднократно осуждал кровопролитный конфликт, унесший около 40 тысяч жизней за неполных четыре года.

В свою очередь, ОАЭ является стороной конфликта, частью саудовской коалиции.

Теги:   ОАЭ Ватикан Франциск Папа римский

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