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Папа Римский Франциск впервые прибыл в ОАЭ

Сегодня, 21:40
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EPA

Папа Франциск примет участие в межконфессиональной конференции

Папа Римский Франциск прибыл в Объединенные Арабские Эмираты с первым визитом на Аравийский полуостров.

Об этом сообщает издание Gulf News.

Самолет с Папой Римским на борту приземлился в аэропорту Абу-Даби около десяти часов вечера по местному времени (20.00 по киевскому).

Папа Франциск примет участие в межконфессиональной конференции по приглашению наследного принца Абу-Даби шейха Мохаммеда бен Зайеда аль-Нахьяна.

Также Папа Римский отслужит мессу, на которой планируют быть около 120 тыс. человек. Кроме того, Папа встретится с шейхом Ахмедом аль-Тайебом, имамом каирской мечети аль-Ажар, крупнейшего центра обучения мусульман-суннитов.

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