Папа Франциск призвал молиться за Украину 3 апреля, 17:48 Папа Франциск (Фото:REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Папа Франциск призвал молиться за «истерзанный войной народ» Украины.

Такое сообщение он опубликовал в Twitter в понедельник, 3 апреля, всего через несколько дней после того, как его выписали из больницы после лечения.



1 апреля Папу римского Франциска выписали из больницы, куда его доставили с респираторной инфекцией. Он провел там три дня.

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29 марта СМИ сообщили, что у понтифика «проблемы с сердцем и затрудненное дыхание». Позже Святой престол подтвердил, что его госпитализировали с бронхитом инфекционного происхождения.

Представитель Ватикана Маттео Бруни рассказал, что уже вечером 30 марта папа Франциск ел пиццу вместе с медперсоналом, личными помощниками и ватиканскими жандармами. А на следующий день посетил пациентов отделения детской онкологии, где окрестил недельного младенца.