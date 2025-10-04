Азиатское оружейное чудо. Как Южная Корея вошла в топ-10 крупнейших экспортеров оружия в мире и продает ли она что-то ВСУ
Уверенная походка: У Южной Кореи есть большой ассортимент своего оборонпрома — от вертолетов до БМП (Фото: Reuters)
Почему для Сеула Samsung и Hyundai — это не только о смартфонах и автомобилях, но и о танках, ракетах и РЛС, и как об этом за свои деньги узнали поляки и некоторые другие европейцы.
Тимур Савин
180 современных танков за $6,7 млрд — именно таково имплементационное соглашение, последнее из серии в шесть аналогичных документов, которое в начале августа подписали министерство обороны Польши и южнокорейский оборонный гигант Hyundai Rotem, подразделение Hyundai Motors.
В целом по многомиллиардному контракту, заключенному еще в июле 2022 года, частью которого является сделка на $6,7 млрд, польская армия получит от производителя со штаб-квартирой в Сеуле 980 основных боевых танков K2 Black Panther.