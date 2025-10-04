Азиатское оружейное чудо. Как Южная Корея вошла в топ-10 крупнейших экспортеров оружия в мире и продает ли она что-то ВСУ

4 октября, 09:42
NV Премиум
Поделиться:
Уверенная походка: У Южной Кореи есть большой ассортимент своего оборонпрома — от вертолетов до БМП (Фото: Reuters)

Уверенная походка: У Южной Кореи есть большой ассортимент своего оборонпрома — от вертолетов до БМП (Фото: Reuters)

x1
0:00
-
17:09

Почему для Сеула Samsung и Hyundai — это не только о смартфонах и автомобилях, но и о танках, ракетах и РЛС, и как об этом за свои деньги узнали поляки и некоторые другие европейцы.

Тимур Савин

180 современных танков за $6,7 млрд — именно таково имплементационное соглашение, последнее из серии в шесть аналогичных документов, которое в начале августа подписали министерство обороны Польши и южнокорейский оборонный гигант Hyundai Rotem, подразделение Hyundai Motors.

Реклама

В целом по многомиллиардному контракту, заключенному еще в июле 2022 года, частью которого является сделка на $6,7 млрд, польская армия получит от производителя со штаб-квартирой в Сеуле 980 основных боевых танков K2 Black Panther.

Теги:   Hyundai Hyundai Rotem Олег Катков Defense Express Вооружение Война России против Украины Южная Корея Land Rover Kia Оружие Экспорт оружия Производство оружия импорт оружия Оборонная промышленность Гаубицы ОПК Польша РСЗО ПЗРК Вернись живым ПВО Сеул Ежемесячный журнал NV №6 за 2025 год Samsung

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies