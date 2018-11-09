Названа дата встречи Макрона и Меркель

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель 18 ноября.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление Елисейского дворца.

"Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель проведут 18 ноября встречу, в ходе которой обсудят имплементации так называемой Мезеберзькой декларации, которая была согласована в июне этого года", - сказано в сообщении.

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Французский лидер также выступит перед нижней палатой Бундестага.