Милли и Герасимов регулярно проводят переговоры, чтобы разряжать обстановку на фоне войны — армия США 21 февраля, 19:16 Марк Милли (Фото:REUTERS/Wolfgang Rattay)

Главный генерал США Марк Милли и начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов держат каналы связи открытыми.

Об этом сообщил спикер Объединенного комитета начальников штабов США полковник Дэйв Батлер в интервью PAP.

По его словам, канал связи между Вашингтоном и Кремлем остается открытым. Он отметил, что Милли регулярно ведет переговоры с Герасимовым.

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Батлер сказал, что в ситуации, когда такая большая страна как Россия решает вторгнутся в другую суверенную страну, то тут не может быть согласия США, однако Вашингтон считает, что линия связи должна быть открытой.

«Когда конфликт обостряется мы можем позвонить друг другу и попытаться разрядить обстановку. Представляем свою точку зрения, а россияне — свою, и у нас есть разговор», — заявил он.

Других деталей он не раскрыл.

16 февраля Милли заявил, что Украина сможет вытеснить российских военных со всех оккупированных территорий в 2023 году, но фактически для этого требуется развал армии РФ.