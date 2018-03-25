МИД Польши: Варшава не будет указывать Украине, каких героев ей чтить

В МИД Польши заявили, что Варшава не указывает Украине, каких героев чтить и не собирается влиять на содержание учебников по истории.

По словам заместителя министра иностранных дел Польши Бартоша Цихоцкого, заявления о том, что Варшава хочет выбирать Украины героев или повлиять на содержание украинских учебников по истории, абсолютно некорректны.

"Польша не заинтересована в том, чтобы все отношения с Украиной омрачали некоторые исторические проблемы", - цитирует дипломата Польское радио.

Однако, чиновник добавил, что польское правительство не может согласиться на то, "чтобы у поляков отбирали право похоронить своих близких (в Украине - Ред.), зажечь лампадку и помолиться".

В последнее время наблюдается охлаждение отношений между Польшей и Украиной, причины которого кроются в различной трактовке совместной истории двух народов.

В частности, обновленный польский закон об Институте национальной памяти, который значительно расширяет полномочия учреждения в деле расследования "преступлений, совершенных против польского народа и его доброго имени", вступил в силу 1 марта 2018 года.

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Закон вводит уголовную ответственность за публичные высказывания о причастности поляков к Холокосту в годы Второй мировой войны. В частности, речь идет об использовании формулировки "польские лагеря смерти".

Кроме того, запрещается отрицать преступления украинских националистов против поляков. Эта норма касается Волынской резни, которую Варшава ранее признала геноцидом. С критикой этого закона выступили США, Израиль и Украина.