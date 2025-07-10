Марко Рубио планирует встречу с главой МИД России Лавровым

Госсекретарь США Марко Рубио в четверг, 10 июля, проведет встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН в Малайзии.

Об этом пишет CNN.

Разговор состоится через несколько дней после того, как президент Дональд Трамп подверг резкой критике Владимира Путина за отказ от мирных переговоров с Украиной.

Как сообщили в Госдепартаменте США, это будет вторая личная встреча Рубио и Лаврова после их переговоров в Саудовской Аравии в начале года. За последние месяцы дипломаты также неоднократно общались по телефону, пытаясь достичь договоренностей о прекращении огня между Россией и Украиной, однако безуспешно.

Встреча может оказаться напряженной, поскольку Трамп публично выразил разочарование действиями Путина. Во вторник американский президент обвинил российского лидера в массовых убийствах и заявил, что Москва «не относится к людям как следует».

После заявлений Трампа Россия осуществила самую масштабную атаку дронами по Украине, запустив более 700 беспилотников.

Госсекретарь США Марко Рубио 28 мая провел телефонный разговор с министром иностранных дел страны-агрессора России Сергеем Лавровым и призвал РФ к конструктивному и добросовестному диалогу с Украиной.